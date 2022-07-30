مكتب السيد السيستاني يحدد الاول من شهر محرم

2022/07/30 | 09:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مكتب المرجع الاعلى السيد على السيستاني، السبت، يوم غد الاحد اول ايام شهر محرم الحرام.وذكر المكتب في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه انه، “لم تثبت رؤية الهلال بالعين المجردة في الليلة الماضية في منطقتنا”.واضاف ان “يوم غدٍ الأحد هو أول أيام شهر المحرم الحرام عام ١٤٤٤هـ”.انتهى25د

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