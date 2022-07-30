بعد حقنها بالهواء.. شاهد عناكب ميتة تتحرك داخل مختبر

2022/07/30 | 09:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل مهندسو جامعة رايس في ولاية تكساس الأمريكية إلى طريقة للتعامل مع العناكب الميتة للاستفادة منها مستقبلًا في التقاط المكونات الإلكترونية الصغيرة جدًا والحساسة.

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