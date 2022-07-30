تجدد التظاهرات قرب محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد للمطالبة بالإصلاح

2022/07/30 | 10:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واعأفاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) بتجدد التظاهرات أمام بوابة المنطقة الخضراء قرب جسر الجمهورية للمطالبة بالإصلاح.ووثقت عدسة (واع) توافد المتظاهرين الى ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها قرب بوابة المنطقة الخضراء وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين التظاهرات.





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