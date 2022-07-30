2022/07/30 | 10:04 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغديدا أحيت (أوركسترا كنارة) أمسية غنائية بعنوان (الى أمي) بقيادة المايسترو الأب دريد بربر وذلك عصر يوم الأثنين 25 تموز 2022 وعلى قاعة الهيثم في بغديدا – قره قوش، برعاية منظمة إغاثة نينوى.حضر الأمسية سيادة راعي أبرشية بغداد للسريان الكاثوليك والمعتمد البطريركي لأبرشية الموصل المطران مار أفرام يوسف عبا والنائب …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((أوركسترا كنارة).. تحتفي بــ (الأم) في أمسية غنائية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((أوركسترا كنارة).. تحتفي بــ (الأم) في أمسية غنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).