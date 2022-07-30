2022/07/30 | 10:05 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتظاهرون يعبرون الحاجز الاول على جسر الجمهورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/30 | 10:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتظاهرون يعبرون الحاجز الاول على جسر الجمهورية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتظاهرون يعبرون الحاجز الاول على جسر الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).