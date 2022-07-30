2022/07/30 | 10:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة أميركية، الجمعة، بالسجن مدى الحياة على مواطن كندي مولود في السعودية بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مولود في السعودية.. سجن "راوي الإنكليزية" لداعش مدى الحياة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مولود في السعودية.. سجن "راوي الإنكليزية" لداعش مدى الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).