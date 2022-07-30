متظاهرو التيار الصدري يحاولون اسقاط الكتل الكونكريتية في جسر الجمهورية

2022/07/30 | 10:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن عدداً من المتظاهرين يحاولون إسقاط الكتل الكونكريتية الموجودة في بداية جسر الجمهورية، بساحة التحرير وسط بغداد.

وقال المصدر ، إن “المتظاهرين يحاولون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة في بداية جسر الجمهورية من جهة التحرير، وسط العاصمة بغداد”.

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