متظاهرو التيار الصدري يصلون الى مشارف الخضراء

2022/07/30 | 10:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقتحم متظاهرون من اتباع التيار الصدري، السبت، خطوط الحواجز الكونكريتية الموضوعة على جسر الجمهورية ليتمكنوا من الوصول الى بوابة المنطقة الخضراء.وقال مراسل /المعلومة/، إن متظاهرين من اتباع التيار الصدري اجتازوا جميع حواجز جسر الجمهورية ويصلون الى مشارف الخضراء.وأضاف، أن وجهة المتظاهرين هي اقتحام المنطقة الخضراء مجددا.انتهى/25د

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