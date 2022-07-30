حكم في الولايات المتحدة بحق المشير حفتر لتعويض عائلات ليبية

2022/07/30 | 10:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – خسر المشير خليفة حفتر، رجل شرق ليبيا القويّ، الجمعة معركة في الحرب القضائية التي يخوضها ضدّه في الولايات المتحدة مواطنون ليبيّون يتّهمونه بارتكاب عمليّات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.واعتبر قاضٍ فدرالي أنّ حفتر لم يتعاون مع القضاء وبالتالي يمكن إدانته لدفع تعويضات للمدّعين.ولا يزال بإمكان حفتر استئناف هذا القرار […]

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