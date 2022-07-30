بلينكن ولافروف يتحادثان للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا

2022/07/30 | 10:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في صورة من الأرشيف.© تصوير مشترك/ا ف ب توم برينر واشنطن (أ ف ب) – تحادث وزيرا الخارجيّة الأميركي والروسي الجمعة للمرّة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ووصف أنتوني بلينكن المناقشات مع سيرغي لافروف بأنّها كانت “صريحة” خصوصًا في ما يتعلّق بموضوع الأميركيّين الذين تحتجزهم روسيا.كان […]

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