2022/07/30 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد اعلن مصرف الرافدين ،اليوم السبت، عن قيمة سلف الموظفين ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.وقال المصرف،في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، ان ” سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية تبدأ من ٥ مليون وحتى ٥٠ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يعلن عن سلف للموظفين والمنتسبين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن عن سلف للموظفين والمنتسبين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن عن سلف للموظفين والمنتسبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).