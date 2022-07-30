2022/07/30 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد تمكن عدد كبير من المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية في العاصمة بغداد بإتجاه المنطقة الخضراء.ويحتشد انصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وهم يحملون العلم العراقي عند مقتربات ساحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



المتظاهرون يعبرون جسر الجمهورية ويتجهون الى الخضراء المركز الخبري الوطني.

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