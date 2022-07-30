سقطت منها جثة وانزلقت على المدرج.. شاهد لحظة هبوط طائرة بدون عجلات

2022/07/30 | 10:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لقطات مرعبة، رصدت كاميرا لحظة هبوط طائرة بشكل اضطراري بعد أن واجه الطيار عطلًا في معدات الهبوط، وأظهرت المشاهد الدرامية الطائرة وهي تنفذ عملية الهبوط بشكل خطير عبر بحر من أضواء الطوارئ في مطار رالي دورهام الدولي، بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.

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