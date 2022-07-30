في قراءة أولى.. النواب الأميركي يقر منع البنادق الهجومية

2022/07/30 | 10:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقر مجلس النواب الأميركي، أمس الجمعة، مشروع قانون يحظر بيع أو تصنيع أو نقل أو استيراد مختلف الأسلحة الهجومية شبه الآلية، وذلك في قراءة أولى.وصوّت مجلس النواب الأميركي، بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 صوتا، على حظر البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية، التي استخدمت في حوادث إطلاق نار كثيرة في الولايات المتحدة.ورغم […]

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النواب الأميركي يقر منع البنادق الهجومية أولاً على ايرث نيوز.

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