السوداني يعيد تغريدة الحكيم تعليقاً على اقتحام مكاتب تيار الحكمة من قبل انصار الصدر

2022/07/30 | 10:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، تغريدة كتبها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم تعليقًا على هجمات أنصار التيار الصدري على مكاتب تياره في بغداد والمحافظات.وكتب الحكيم تغريدته إثر اقتحام 10 مقرات على الأقل للتيار غالبيتها في … Readmore

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