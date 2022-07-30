تظاهرات انصار الصدر في ساحة التحرير رفضاً لترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

2022/07/30 | 10:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت تظاهرات أنصار التيار الصدري في بغداد، ضد ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء من قبل الإطار التنسيقي.متظاهرون أكدوا ضرورة تنفيذ مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.أنصار التيار الصدري كانوا قد تظاهروا ليلة أمس في ساحة التحرير، … Readmore

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