2022/07/30 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوامر أمنية عليا بشأن الوضع الأمني المتوتر على تخوم المنطقة الخضراء ببغداد- عاجل

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