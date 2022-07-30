انتشار أمني مكثف للفرقة الخاصة في مداخل المنطقة الخضراء (فيديو)

2022/07/30 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضحت مشاهد فيديوية حصلت عليها (بغداد اليوم)، اليوم السبت، انتشار القوات الامنية بشكل مكثف داخل المنطقة الخضراء في بغداد بالتزامن مع تظاهرات حاشدة لانصار التيار الصدري.

ويأتي هذا الانتشار بعد وصول انصار التيار الصدري الى بوابة التخطيط المؤدية للمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وكان انصار التيار قد كسروا جميع الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية المؤدي للمنطقة الخضراء في وقت سابق من اليوم .

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