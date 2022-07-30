المتظاهرون يصلون بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط (صور)

2022/07/30 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل انصار التيار الصدري، اليوم السبت، الى بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، إن "انصار التيار الصدري وصلوا بوابة التخطيط للمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".

واضاف، ان "المتظاهرين وصلوا للبوابة بعد كسر جميع الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة".

وتابع، ان "القوات الامنية تنتشر بكثافة عند بوابات المنطقة الخضراء".

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