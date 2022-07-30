2022/07/30 | 10:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _pMyYba0cf8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق تظاهرة جماهيرية في ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق تظاهرة جماهيرية في ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).