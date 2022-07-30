روسا توقف شحنات الغاز المرسلة إلى لاتفيا

2022/07/30 | 10:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة، السبت، أنها أوقفت شحنات الغاز إلى لاتفيا في أوج توتر بين روسيا والغرب بسبب النزاع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية غير المسبوقة ضد موسكو.

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