2022/07/30 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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تسجيل اول اصابة في صفوف المتظاهرين قرب بوابة الخضراء - عاجل

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