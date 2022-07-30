القوات الأمنية تفتح خراطيم المياه على المتظاهرين من اعلى نفق الزيتون

2022/07/30 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية، فتحت خراطيم المياه على المتظاهرين من اعلى نفق الزيتون، أمام المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية فتحت خراطيم المياه على المتظاهرين من اعلى نفق الزيتون".وفي وقت سابق من اليوم، قال المصدر نفسه، إن "المتظاهرين وصلوا إلى بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، بعد تمكنهم من اجتياز الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية".

والأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

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