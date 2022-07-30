المتظاهرون يدخلون نفق الزيتون باتجاه بوابة الخضراء - عاجل

2022/07/30 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بدخول المتظاهرين نفق الزيتون باتجاه إحدى بوابات المنطقة الخضراء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المتظاهرين دخلوا إلى نفق الزيتون، في محاولة لدخول المنطقة الخضراء من بوابة ثانية".وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

والأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

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