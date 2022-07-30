مركز الفلك الدولي: العراق خارج المنطقة المتوقعة لسقوط حطام الصاروخ الصيني⁩

2022/07/30 | 11:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الفلك الدولي :” ان العراق خارج المنطقة المتوقعة لسقوط حطام الصاروخ الصيني⁩ ..لغاية الآن”.

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