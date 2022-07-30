2022/07/30 | 11:03 - المصدر: وكالة خبر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مركز الفلك الدولي :” ان العراق خارج المنطقة المتوقعة لسقوط حطام الصاروخ الصيني ..
لغاية الآن”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الفلك الدولي: العراق خارج المنطقة المتوقعة لسقوط حطام الصاروخ الصيني) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لغاية الآن”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الفلك الدولي: العراق خارج المنطقة المتوقعة لسقوط حطام الصاروخ الصيني) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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