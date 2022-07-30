بورصات النفط العالمية تسجل مكاسب اسبوعية .. وخام البصرة يصل الى اكثر من 99 دولارا

2022/07/30 | 11:03 - المصدر: وكالة خبر

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اغلقت بورصات النفط العالمية على مكاسب في اسعارها خلال الاسبوع الماضي مع ارتفاعها في آخر جلسة لها امس الجمعة.

واغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بمقدار 0.26 سنتا ليصل الى 99.58 دولارا، وسجل ارباحا اسبوعية بلغت 3.23 دولارا، بما يعادل 3.35%.

واغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع ايضا بمقدار 2.14 دولارا ليصل الى 103.97 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 0.77 سنتا ، ما يعادل 0.75 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع بمقدار 2.20 دولارا، ليصل الى 98.62 دولارا للبرميل وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 3.92 دولارا،ما يعادل 4.14% .

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعا في أسعار النفط مع شحة الامدادات مقابل توقعات بحدوث ركود اقتصادي.

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