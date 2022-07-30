مراسل (واخ) تزايد اعداد المصابين بين المتظاهرين

2022/07/30 | 12:05 - المصدر: وكالة خبر

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اكد مراسل وكالة “خبر برس” اليوم السبت الى زيادة المصابين بين صفوف المتظاهرين “.

وقال مراسل “خبر برس”(واخ): ان هناك اكثر من 18 مصاب بين صفوف المتظاهرين ، مشيرا ان” هناك اصابات خطيرة وبعضها في منطقة الرأس “.

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