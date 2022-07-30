عبور مجموعات من متظاهري التيار الصدري إلى المنطقة الخضراء

2022/07/30 | 12:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت مجاميع من المتظاهرين، السبت، من دخول المنطقة الخضراء عبر بوابة التشريع ونفق الزيتون.

وقال شهود عيان، إنّ “عدداً من المتظاهرين تمكنوا من عبور الحواجز عند نفق الزيتون بعد إسقاط بعضها”.

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