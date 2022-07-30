2022/07/30 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي يعقد اجتماعا مع القيادات الامنية لبحث "تظاهرات الخضراء" - عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعقد اجتماعا مع القيادات الامنية لبحث 'تظاهرات الخضراء' - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعقد اجتماعا مع القيادات الامنية لبحث 'تظاهرات الخضراء' - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).