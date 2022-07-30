2022/07/30 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين قرب بوابة المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين قرب بوابة الخضراء".وأضاف، أن "ألاصابة الاولى سجلت نتيجة سقوط متظاهر من اعلى حاجز كونكريتي اثناء اطلاق القنابل المسيلة للدموع، والثانية اصابة متظاهر في قدمه".

وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.والأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين قرب المنطقة الخضراء (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين قرب المنطقة الخضراء (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).