الرافدين يكشف عن حجم القروض الممنوحة لمنتسبي الداخلية والدفاع

2022/07/30 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية البالغة من 5 ملايين وحتى 50 مليوناً.

وذكر بيان للمصرف، أن "المصرف مستمر بمنح سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية البالغة من 5 ملايين وحتى 50 مليوناً".

وأضاف أن "التقديم على السلف يكون من خلال فروع المصرف في بغداد والمحافظات حصراً".

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