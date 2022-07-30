إيران تخطط لسفر 5 ملايين إيراني الى العراق لاداء زيارة الاربعين

2022/07/30 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني، رستم قاسمي، انه من المتوقع أن يسافر 5 ملايين زائر الى العراق بمناسبة الأربعين عن طريق البر والسكك الحديدية والنقل الجوي هذا العام.

قال قاسمي في مراسم تكريم العاملين في نقل واعادة حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت: في فترة وجيزة ، تم نقل حوالي 40 ألف حاج على متن طائرات شركة الخطوط الجوية الإيرانية في ظل ظروف الحظر.

واضاف وزير الطرق الايراني: من المتوقع هذا العام أن يتم نقل 5 ملايين زائر للإمام الحسين (ع) للمشاركة في مراسم زيارة الأربعين عبر النقل البري والقطارات والنقل الجوي، وعلينا الاستعداد لهذا الغرض.

وتابع قائلا: من المتوقع أن يسافر 60 ألف زائر بالقطار، و 50 إلى 60 ألفًا بالطائرة، والباقي بواسطة النقل البري.

واردف قاسمي قائلا: في هذا السياق، تم توسيع وتحسين الطرق المؤدية إلى حدود البلاد، كما يجري تجهيز محطات النقل لاستقبال الزوار ونقلهم بسبب حرارة الصيف.

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