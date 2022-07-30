بورصات عالمية تحلق في يوليو و

2022/07/30 | 12:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: حققت أغلب البورصات العالمية وفي مقدمتها "وول ستريت" مكاسب قوية خلال تعاملات شهر يوليو وهو ما انعكس على أسواق المال بالمنطقة وذلك بدعم تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع إعلان الشركات الكبرى عن نتائج أعمال مبشرة إضافة لزيادة …

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