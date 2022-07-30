الصين تشهد نموا سريعا للقروض الخضراء

2022/07/30 | 12:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أظهر تقرير أصدره البنك المركزي الصيني، أن القروض الخضراء في الصين حافظت على نمو سريع من نهاية يونيو 2021 إلى نهاية يونيو 2022، حيث تسرع الصين الجهود في النمو الأخضر.وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم السبت، أن القروض الخضراء غير …

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