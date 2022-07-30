عجلات الشرطة تنقل المصابين بين المتظاهرين (فيديو)

2022/07/30 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، اليوم السبت، مقطعاً فيديوياً يوثق عجلات الشرطة وهي تنقل المصابين من متظاهري التيار الصدري.واقتحم عدد من المتظاهرين، اليوم السبت، بوابة المنطقة الخضراء في بغداد من جهة نفق الزيتون.وقال مراسلنا ان "المتظاهرين اقتحموا بوابة المنطقة الخضراء في بغداد من جهة نفق الزيتون".وأقدم المتظاهرين من اتباع التيار الصدري في وقت سابق من اليوم، على اسقاط بعض الكتل الكونكريتية المطوقة للمنطقة الخضراء، في محاولة للدخول اليها، في خطوة يصفها عدد من المراقبين بـ"خطيرة جداً" كون هذه التظاهرة تتزامن مع موعد انعقاد جلسة مجلس النواب.

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