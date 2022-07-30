2022/07/30 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الامنية لبحث احتجاجات الخضراء- عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الامنية لبحث احتجاجات الخضراء- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الامنية لبحث احتجاجات الخضراء- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).