2022/07/30 | 12:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ’وزير الصدر’ يحمل الكتل السياسية مسؤولية الأعتداء على المتظاهرين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’وزير الصدر’ يحمل الكتل السياسية مسؤولية الأعتداء على المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’وزير الصدر’ يحمل الكتل السياسية مسؤولية الأعتداء على المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).