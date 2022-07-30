عضو بالاطار: قوى خارجية تؤثر على الكرد لتأجيل حسم ملف الرئيس

2022/07/30 | 12:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم عضو الاطار التنسيقي فاضل موات، الاحد،اطرافا دولية بمحاولة تأجيج الفتنة السياسية والتأثير على القوى الكردية لعدم حسم ملف رئاسة الجمهورية، مبينا ان الجميع بانتظار الاتفاق الكردي للذهاب لجلسة اختيار الرئيس.وقال موات في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاطراف الدولية تدعم وبقوة استمرار الانشقاق الكردي من اجل بقاء منصب رئيس الجمهورية شاغرا”.واضاف ان “هدف […]

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