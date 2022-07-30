الكاظمي يوجه القوات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ النظام

2022/07/30 | 12:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، السبت، 30 تموز، 2022، القوات الأمنية بحماية...

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