اتحاد الفروسية يقيم مهرجانه الصيفي الاول

2022/07/30 | 12:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اقام الاتحاد المركزي للفروسية و برعاية مصرف الاتحاد العراقي المهرجان الصيفي الاول للقفز الاولمبي والتقاط الاوتاد على حدائق اتحاد الفروسية في الجادرية.

وأقيم المهرجان بمشاركة فرسان المنتخبات الوطنية للمتقدمين و الشباب و بحضور رئيس مجلس ادارة مصرف الاتحاد العراقي علي مفتن والمدير التنفيذي عقيل مفتن ورئيس اللجنة الاولمبية الكابتن رعد حمودي.

وشهد المهرجان حضور عدد من الشخصيات الرياضية و رجال الاعمال و العوائل البغدادية.

وتم خلال المهرجان تكريم اللاعبين الفائزين بالفعاليات التي أقيمت خلال المهرجان.

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