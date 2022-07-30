أنصار الصدر يقتحمون مجددا البرلمان العراقي والكاظمي يدعو لحماية المتظاهرين

2022/07/30 | 12:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم أنصار التيار الصدري اليوم السبت مبنى البرلمان العراقي للمرة الثانية خلال 4 أيام، في حين دعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحماية المتظاهرين ومؤسسات الدولة.

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