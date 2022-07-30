وزارة الصحة تعلن استقبال 60 إصابة من المتظاهرين

2022/07/30 | 12:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن استقبال 60 إصابة مختلفة من المتظاهرين توزعوا على ثلاثة مستشفيات، مؤكدة استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى .وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مؤسسات الوزارة في بغداداأستقبلت ٦٠ إصابة مختلفة حتى الآن، حيث نقلت ٢٥ إصابة إلى مستشفى الكرامة أغلبها بسيطة الى متوسطة الشدة، و٢٧ إصابة نقلت الى مستشفى اليرموك، ٦ منها إصابات شديدة و ٨ إصابات متنوعة الشدة نقلت الى مستشفى الشيخ زايد".وأكد البيان أن "وزارة الصحة مستمرة باستنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الاجراءات الصحية اللازمة".





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