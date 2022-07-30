2022/07/30 | 12:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنّ تناول الطعام الطبيعي غير المعالج، والمحافظة على ممارسة نشاط جسدي، والتمتّع بحياة اجتماعية جيدة، تساهم بمحاربة الخرف مع التقدم بالعمر، وفق ما توصّلت إليه دراستان جديدتان نُشرتا حديثًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراستان جديدتان: الطعام الصحي والنشاط البدني يقلّلان من مخاطر الإصابة بالخرف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراستان جديدتان: الطعام الصحي والنشاط البدني يقلّلان من مخاطر الإصابة بالخرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).