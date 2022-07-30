التيار الصدري يعتزم إقامة مجلس حسيني في مبنى البرلمان

2022/07/30 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن التيار الصدري، اليوم السبت، عن عزمه اقامة مجلس عزاء حسيني داخل بناية مجلس النواب بمناسبة حلول شهر محرم.

وذكر اعلام التيار الصدري في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "التيار الصدري عازم على اقامة مجلس عزاء حسيني داخل بناية مجلس النواب بمناسبة حلول شهر محرم الحرام".

هذا واقتحمت تظاهرات انصار التيار الصدري، في وقت سابق من اليوم السبت، مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء.

وبحسب مشاهد فيديوية حصلت عليها (بغداد اليوم)، توضح دخول انصار التيار الصدري الى مبنى مجلس النواب بعد ساعات من التظاهرات الحاشدة على اسوار المنطقة الخضراء.

وحمل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، الكتل السياسية مسؤولية اي اعتداء على المتظاهرين السلميين قرب المنطقة الخضراء في بغداد.

وقال محمد صالح العراقي، المعروف بـ "وزير الصدر"، في تدوينة تابعتها (بغداد اليوم)، "بسمه تعالى، نحمل الكتل السياسية اي اعتداء على المتظاهرين السلميين، فالقوات الامنية مع الاصلاح والاصلاح معها".

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