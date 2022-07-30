اول تعليق كردي على احداث المنطقة الخضراء: الصدر يريد إبقاء الكاظمي

2022/07/30 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادرأى السياسي الكردي، هوشيار عبدالله، اليوم السبت، ان دخول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء ما هي الا رسالة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على رغبته في ابقاء حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال عبدالله في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:وأقدم المتظاهرون من اتباع التيار الصدري في وقت سابق من اليوم، على اسقاط بعض الكتل الكونكريتية المطوقة للمنطقة الخضراء، في محاولة للدخول اليها، في خطوة يصفها عدد من المراقبين بـ"خطيرة جداً" كون هذه التظاهرة تتزامن مع موعد انعقاد جلسة مجلس النواب.

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