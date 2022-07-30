2022/07/30 | 13:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة بالصورة..



المتظاهرون يؤدون صلاة الظهر من أمام بوابات الخضراء أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. المتظاهرون يؤدون صلاة الظهر من أمام بوابات الخضراء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. المتظاهرون يؤدون صلاة الظهر من أمام بوابات الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).