بالفيديو.. المتظاهرون من داخل قاعة مجلس النواب

2022/07/30 | 13:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

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المتظاهرون من داخل قاعة مجلس النواب أولاً على المسلة.

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