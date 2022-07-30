اكثر من مليار و300 مليون مبيعات البنك المركزي في اسبوع

2022/07/30 | 13:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة (للدولار) خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي .

وباع البنك المركزي خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من الاحد ولغاية الخميس 1 مليار و304 ملايين و947 الفاً و145 دولاراً بمعدل يومي بلغ 260 مليوناً و989 الفاً و429 دولاراً، منخفضاً بمقدار 1.03% عن الاسبوع الذي سبقه.

وبلغت اعلى مبيعات للدولار ليوم الاربعاء حيث بلغت فيها المبيعات 281 مليون و12 الفا و820 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء التي بلغت فيها المبيعات 251 مليوناً و25 الفاً و917 دولاراً.، فيما ذهبت هذه المبيعات على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 ديناراً لكل دولار.

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