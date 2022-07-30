المتظاهرون في بغداد يقتحمون البرلمان.. و

2022/07/30 | 13:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم المتظاهرون المناصرون للزعيم الشيعي البارز، مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، السبت، حسبما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، في وقت سقط فيه عشرات الجرحى.

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