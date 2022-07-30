منتخب الركبي يغادر إلى دبي للدخول بمعسكر تدريبي قبل بطولة اسيا 

2022/07/30 | 13:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد غادر المنتخب الوطني العراقي للركبي صباح اليوم السبت الى مدينة دبي الاماراتية للدخول في معسكر تدريبي لاكمال الجاهزية التامة قبل خوض منافسات البطولة الاسيوية التي ستقام في إندونيسيا لسباعيات الركبي.و اكد الامين العام ورئيس الوفد محمد حنون في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “المنتخب سيدخل في معسكر تدريبي مغلق في […]

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